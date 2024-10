Publicado hace 55 minutos por ccguy a danielmarin.naukas.com

Al capturar al primer intento el Super Heavy SpaceX demuestra que todo es posible y que sus planes para el programa Artemisa o para viajar Marte pueden —con la inversión económica y el esfuerzo humano adecuados, claro está—, hacerse realidad. Por supuesto, otra cosa son los tiempos (no, SpaceX no va a lanzar una misión tripulada a Marte en 2028). Este es el poderoso mensaje que se ha enviado a Washington desde Starbase, para inquietud de las otras grandes empresas aeroespaciales del país (Boeing, ULA, Northrop Grumman, Lockheed Martin, etc.).