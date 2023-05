Cancelado el lanzamiento del Miura 1: el viento pospone el despegue del cohete español

Publicado hace 57 minutos por jaldepiqui a elespanol.com

Y al final no pudo ser. PLD Space acaba de comunicar la cancelación del primer lanzamiento de su cohete Miura 1. La hora de despegue, originalmente programada a las 6:30 hora de España peninsular, fue postergándose en repetidas ocasiones hasta que finalmente han decidido aplazarlo definitivamente debido un cambio de meteorología repentino que no estaba en las previsiones. En concreto, debido a viento en ráfagas que no entra dentro de los límites.