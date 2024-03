Publicado hace 2 horas por onainigo a clarin.com

El 8 de febrero, la policía le confiscó el pasaporte y arrestó a un par de sus ex asistentes bajo acusaciones de que habían planeado un golpe de Estado. Cuatro días después, el ex presidente estaba en la entrada de la embajada de Hungría en Brasil, esperando que le dejaran entrar, según las imágenes de la cámara de seguridad de la embajada, obtenidas por The New York Times.