Publicado hace 53 minutos

El fabricante de chips taiwanés TSMC planea producir chips con tecnología avanzada de 3 nanómetros en su nueva fábrica en el estado estadounidense de Arizona, pero los planes aún no están completamente finalizados, dijo el lunes el fundador de la compañía, Morris Chang. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, un importante proveedor de Apple, y el fabricante de chips por contrato más grande del mundo, está construyendo una planta de $12 mil millones en Arizona. Chang, hablando con los periodistas en Taipei después de regresar de la cumbre...