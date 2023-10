Trump sale de la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a cnnespanol.cnn.com

El patrimonio neto de Trump cayó un 19%, o US$ 600 millones, hasta un total estimado de US$ 2.600 millones. Esto lo deja a US$ 300 millones del umbral de Forbes en el momento de la publicación de la lista este martes. Esto significa que, por segunda vez en tres años, Trump no entró en la clasificación anual, con la que parece obsesionado desde hace tiempo y por la que incluso ha sido acusado de estafar en el pasado.