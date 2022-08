El sueldo es la principal fuente de insatisfacción de los españoles en el trabajo

Publicado hace 1 hora por tropezon a eldiario.es

Un 75% de los trabajadores está "muy o bastante satisfecho" con su empleo, pero la tasa cae cuando se pregunta por su salario: el 45% no está satisfecho con lo que cobra cada mes. Esto está directamente relacionado con la intención de cambiar de profesión o de empresa. El crecimiento económico desde 2014 hasta la pandemia, que fue bastante razonable e intenso, no fue acompañado de un aumento del empleo de calidad y de crecimientos salariales acordes. Los sueldos no crecieron coherentemente, se quedaron congelados o perdieron poder adquisitivo.