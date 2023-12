Publicado hace 53 minutos por Verdaderofalso a mediamatters.org

“Y quiero que los productores de Morning Joe que nos miran y todos los productores nos vean, esto no es retórica. Somos absolutamente serios. No lo somos, no se puede tener una república constitucional y permitir lo que estos declarantes profundos le han hecho al país. El estado profundo, el estado administrativo, la cuarta rama del gobierno nunca mencionada en la Constitución, va a ser desmontado, ladrillo a ladrillo y las personas que hicieron estas malas acciones serán responsables y procesadas, procesamientos penales.”