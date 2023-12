Publicado hace 43 minutos por Dragstat a es.euronews.com

Vinieron siendo autónomos para pasar su última etapa en un lugar más barato, soleado y con concentración de británicos, pero alejados de sus familias. No aprenden español porque "les cuesta o no lo necesitan". "Son bastante felices durante algún tiempo" pero entonces ocurre algo, y el sistema de asistencia social español no es tan amplio como el británico ("más individualista"), se espera que las familias españolas presten apoyo. Muchos viven con ingresos bajos, especialmente los de pensiones estatales, afectados por la depreciación de la libra