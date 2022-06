Pilar Llop, ministra de justicia: "Hubiera sido de justicia darle el indulto a María Salmerón, pero no reunía los requisitos"

Publicado hace 1 hora por Miguel.Lacambra a publico.es

"El Gobierno solo tenía la posibilidad de aplicar la ley. Cuando ha podido dar el indulto a las mujeres, por ejemplo, en el caso de María Sevilla o en el caso de Juana Rivas, se ha hecho, pero en este caso no ha sido posible porque no se cumplían con los requisitos"."Yo lamento mucho lo que ha pasado con este indulto, pero la señora Salmerón no ha tenido que ingresar en prisión, ha ido a un Centro de Inserción Social, como ocurrió con el caso de Juana Rivas, y se la ha clasificado en tercer grado".