Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a infocatolica.com

El tratamiento de los casos de abuso en la Iglesia en España tuvo el jueves pasado un giro de guión, que no es desmesurado calificar como de terremoto. Pone patas arriba la agenda que se le estaba marcando a la Iglesia: la «Operación Bollycao». He tenido la oportunidad de tratar con sus autores y os dejo parte de la historia tal cual me la han contado. Merece la pena.