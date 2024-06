Publicado hace 17 minutos por Homointerreticulatus a elperiodico.com

En excavaciones [a las que acudí] como voluntaria se generaban verdaderas camaraderías, cuyos debates consistían en quién estaba más buena, a quién se iban a follar o a cuántas se iban a tirar". "Me decía que, si me dejaba hacer un masaje, les diría a mis profesores que me pusieran matrículas de honor". "Después de rechazar sus insinuaciones sexuales, un supervisor de proyecto me degradó a trabajar en el laboratorio a tiempo completo y me amenazó con destruir mi carrera".