Nuevos presupuestos generales del estado: nos vuelven a timar con el gasto militar

Publicado hace 1 hora por Cuchipanda a grupotortuga.com

Hay que estar admirados de la gran sagacidad y del encomiable esfuerzo de los negociadores de Podemos-IU para doblegar al PSOE a unos presupuestos sociales por encima de cualquier otra consideración. No voy a detenerme en un panegírico de los mayores logros que la prensa diaria hoy destaca, sino de otros no menos importantes y que han pasado como de soslayo, como si no mereciera la pena reparar en ellos. Por ejemplo, el aumento del presupuesto de defensa (recordemos que éste no acapara sino un 30% del enorme gasto militar español) en un 25%.