Aroca ha cargado duramente contra la decisión del tenista: "No creo que solo persiga el dinero. Uno se siente más cómodo con ideas próximas que lejanas". Además, ha criticado sus explicaciones: "El deporte y la vida sana no solucionan los problemas de una teocracia autocrática". Ha lanzado una reflexión: "¿Qué pasaría si hubiera sido embajador de la Federación de Corea del Norte? El dinero no lo paga todo y su reputación ha quedado dañada por blanquear a Arabia Saudí".