Musk asegura que no va a Davos por “ser aburrido” y los organizadores dicen que llevan sin invitarle desde 2015 (eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a africa.businessinsider.com

El portavoz del WEF, Yann Zopf, dijo a Associated Press el martes que la última vez que Musk fue invitada fue "no este año y no recientemente, la última vez en 2015". Musk nunca se registró ni asistió en las pocas ocasiones en las que fue invitado a la conferencia en la década de 2010, dijo Zopf a la AP. Mientras tanto, Musk escribió en un tuit el mes pasado: "Me invitaron a WEF, pero me negaron".