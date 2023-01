Publicado hace 24 minutos por Verdaderofalso a talkingpointsmemo.com

En un esfuerzo por explicarlo, Jimmy Kimmel interpretó un clip de Fuentes diciendo que era un incel porque "tener sexo con mujeres es gay". El vídeo fue encontrado con un rugido de risa por parte del público. Pero si el público pensaba que se estaban riendo de Fuentes y no de él, estaban confundidos. Si los chistes sobre dormir con mujeres que son gays no aterrizan contigo, es porque el programa de Fuentes no es para ti.