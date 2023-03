McCarthy rechaza la invitación para visitar Ucrania y reafirma que la ayuda no es un "cheque en blanco"

Publicado hace 42 minutos por Ariesun24 a europapress.es

El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ha rechazado la invitación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para visitar Kiev y ha reafirmado que la ayuda no es un "cheque en blanco". "Nada de cheques en blanco, ¿de acuerdo? Desde esa perspectiva, no tengo que ir a Ucrania para comprender dónde hay o no un cheque en blanco. Seguiré recibiendo mis informes, pero no tengo que ir a Ucrania o a Kiev para verlo. Y mi punto de vista siempre ha sido, no daré un cheque en blanco para nada", ha zanjado.