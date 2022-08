Publicado hace 1 hora por cardec56 a actualidad.yoiebu.com

Lauren Boebert (R-CO) continuó con su sospecha de las medidas de salud pública para combatir las enfermedades infecciosas al sugerir que los demócratas inventaron la viruela del mono para ganar las elecciones de mitad de período en The News & Why it Matters de BlazeTV ayer.