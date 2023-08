Inglaterra: Hombre clama inocencia tras ser imputado por rezar en centro abortista

Publicado hace 2 días por Verdaderofalso a aciprensa.com

“Los hechos de mi caso son claros. Se me acusa de violar la zona de seguridad [buffer zone] de una clínica de abortos al orar por mi hijo Jacob y otras víctimas del aborto, por sus familias y por el personal de la clínica de abortos en Ophir Road Bournemouth”, expresó Smith-Connor. “No me acerqué a nadie, no hablé con nadie, no rompí la privacidad de nadie. Simplemente me quedé en silencio. Estoy siendo juzgado por los pensamientos de oración que tenía en mi cabeza”, lamentó.