Marlon Wayans celebra el Orgullo

Publicado hace 52 minutos por Ratoncolorao a shangay.com

Marlon Wayans, el popular actor y comediante, hizo público a finales del año que pasado que tiene un hije trans no binarie y que no podía sentirse más orgulloso. Los haters y trolls se han pasado el fin de semana haciendo ruido y provocando una ola masiva de unfollows (más de 10.000 hasta ahora). Marlon Wayans continuó subiendo fotos de su sesión especial orgullosa y dejando bien claro que no le preocupa lo más mínimo. Al revés, ha celebrado que esa gente le deje de seguir.