La indignación de Carmen Lomana por el impuesto a las grandes fortunas: "Igual me voy de España"

La colaboradora dio sus argumentos para estar en contra del impuesto: "De lo que ganas se quedan con el 50%. En muchas comunidades hasta un 30% de sucesiones. En ningún sitio de Europa se paga impuesto de patrimonio. Con lo que han subido las cosas el gobierno está ganando mucho dinero". Lomana compartió su punto de vista crítico por la recaudación de Hacienda: "A mí este impuesto no me afecta. Pero Hacienda ya se ha encargado de que no tenga una gran fortuna. A lo mejor me voy para no aguantar tanta tontería"