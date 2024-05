Publicado hace 52 minutos por Delay a threadreaderapp.com

He ido a comprar y una mujer le estaba diciendo a la de la carnicería que tenía miedo por si le ocupaban la casa. No me he podido callar y le he dicho que eso sería allanamiento de morada y la guardia civil los tiraría de su casa. Ojo, me ha dicho que escuchó a una señora en la TV, le he dicho que ya existe una ley y va y me dice que las leyes no sirven de nada, que habrá que hacer como en EEUU y comprarse una pistola.