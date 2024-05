Publicado hace 1 hora por nereira a europapress.es

El conseller ha considerado que no es posible gestionar la sanidad pública sin la sanidad privada y ha sostenido que "la sanidad no tiene apellido, sino que es o bien gestionada o mal gestionada". "Mi obligación es gestionarlo bien, pero si para mi mayor objetivo, que es el darle salud a los ciudadanos con lo que yo gestiono, no puedo, no llego a darle unos buenos elementos de salud o salud óptima, tengo que complementar clarísimamente con la privada"