Dragstat a businessinsider.es

Entre los miembros de la generación Z en Estados Unidos el sistema capitalista no acaba de convencer, lo que ha llevado a muchos expertos a pensar que los jóvenes se inclinan más por el socialismo. Sin embargo, el debate no está entre capitalismo y socialismo, ya que lo que preocupa en realidad a esta generación son los problemas que plantea el sistema actual, como los precios de la vivienda, la desigualdad o el sistema educativo. No obstante, los altos niveles de apoyo al socialismo entre los Z estadounidenses son sorprendentes.