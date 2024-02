Publicado hace 1 hora por Elnuberu a lavozdeasturias.es

La avilesina Ariana H. M. (nombre ficticio) lleva acogiendo menores desde hace «15 años». En la actualidad cuida de una adolescente de 14 años y de un niño de 8, ambos con discapacidad. «Yo doy, pero lo que me aportan ellos no te lo puedes ni imaginar», reconoce orgullosa. No obstante admite que «ahora el programa de acogida desanima». «Cada vez somos menos, mientras que cuando yo empecé había casi hasta peleas por los niños», recuerda.