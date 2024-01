Publicado hace 1 hora por Grahml a lasexta.com

La ley de amnistía finalmente no ha salido adelante este martes en el Congreso de los Diputados tras el 'no' de Junts per Catalunya, que devuelve así el texto a la Comisión de Justicia para seguir negociando. ¿Acerca este traspiés en la tramitación parlamentaria de la norma un posible adelanto electoral? ¿Podría Pedro Sánchez volver a convocar elecciones anticipadas?