El estadounidense detenido en Corea del Norte tras cruzar la frontera era un soldado de EE.UU., según informan las autoridades a AP [EN]

Funcionarios estadounidenses afirman que un estadounidense detenido tras cruzar la frontera de Corea del Sur a Corea del Norte era un soldado estadounidense. No hubo detalles inmediatos sobre cómo o por qué el soldado cruzó la frontera fuertemente fortificada o si el soldado estaba de servicio. Los cuatro funcionarios hablaron con The Associated Press el martes bajo condición de anonimato para discutir el asunto antes de un anuncio público. Los casos de estadounidenses o surcoreanos que desertan a Corea del Norte son raros, aunque más de 30.0