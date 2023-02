Elon Musk pensó que las suscripciones a Twitter Blue serían un filón. De momento no son más que un fiasco

Publicado hace 12 minutos por Elnuberu a xataka.com

La obsesión de Elon Musk por hacer que Twitter sea una empresa rentable no están dando de momento demasiados frutos. Los recortes de personal sanearán las cuentas, pero la empresa necesita ingresos y el modelo de suscripción parecía uno de los grandes argumentos del nuevo dueño de la plataforma. Twitter Blue no cuaja. Según revela The Information, solo 180.000 usuarios en Estados Unidos se suscribieron a Twitter Blue hasta mediados de enero. Han pasado dos meses desde el caótico lanzamiento de esta versión de pago del servicio.