Publicado hace 49 minutos por Plumboom a diariodemallorca.es

Institutos de Mallorca renuncian ir de excursión a Palma o Sóller por la saturación turística. Además, el colapso en la carretera de la Serra de Tramuntana ha llevado a reprogramar actividades e incluso a cambiar de destino para no vivir una odisea como la de los alumnos del instituto de Sineu el pasado 15 de marzo: «Teníamos que visitar el Gorg Blau, pero encontramos un pelotón de 50 o 60 ciclistas con bicis eléctricas. El autocar no podía adelantarles. El pelotón no se apartó en ningún momento y tardamos hora y media y no dio tiempo a llegar.