nytimes.com

Pero a diferencia de la gimnasta olímpica, la mayoría de la gente no recauda suficiente dinero para cubrir sus gastos. | EEUU tiene los precios de atención médica más altos del mundo . Cada año, un cuarto de millón de estadounidenses inician campañas de financiación colectiva para pagar facturas médicas. A diferencia de la señora Retton, la mayoría de los pacientes no cumplen sus objetivos de recaudación de fondos. Alrededor del 16 por ciento de las veces, según los estudios, las campañas de financiación colectiva no generan ninguna donación.