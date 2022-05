“La disforia se crea socialmente, bajo la mirada atenta del sexismo, pues es su hija predilecta”

Publicado hace 1 hora por liztorra a lahoradigital.com

Entrevista a Nagore, una joven feminista que estuvo a punto de hormonarse y transicionar a chico. Hace cinco años estuvo a punto de cambiar su vida para siempre. Quiso hormonarse, mutilarse y transicionar a chico. “Yo tuve una identidad de género y una orientación sexual únicas y diferentes. Pensaba que los que me negaban esa identidad me odiaban y no me estaban dejando ser libre. También creé una vida en mi cabeza con mi nuevo género y orientación sexual y me daba demasiada importancia mirándome mucho en el espejo...