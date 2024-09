Publicado hace 8 horas por Verdaderofalso a realclearpolitics.com

En un podcast el magnate Peter Thiel aseguró: “Si va a estar reñido, por cierto, si es una elección muy reñida, estoy bastante seguro de que Kamala ganará porque harán trampas. Harán trampas. La fortificarán. Robarán las papeletas. En caso de que sea reñida, no quiero participar. En caso de que no esté reñido, no necesito involucrarme. Es un análisis sencillo. Hay que tener cuidado con el verbo. Engañar, robar... implica que algo ocurre en la oscuridad de la noche. Creo que el verbo que puedes usar es "fortificar".