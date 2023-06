Denuncia ante el Sergas y el Valedor la larga espera por un TAC del tobillo

Publicado hace 44 minutos por filemon314 a elprogreso.es

Lleva sin trabajar desde 2022, año en el que tuvo que cerrar su negocio después de que empeorase el tobillo y el especialista solicitase una consulta con Cirugía Vascular y un TAC. La primera cita llegó rápido pero sigue esperando por la prueba. "Me pusieron la cita con el traumatólogo para 2024, dos años después de la anterior y sigo sin el TAC. He puesto varias reclamaciones sin éxito. No entiendo por qué antes las consultas con Traumatología eran cada seis meses y ahora tengo que esperar dos años", asegura el paciente.