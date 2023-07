Un colectivo animalista pide copia de los informes técnicos sobre el estado de la plaza de toros de Gijón

Publicado hace 46 minutos por Verdaderofalso a lavozdeasturias.es

La Fundación Franz Weber cuestiona la tramitación exprés que el ayuntamiento de Foro, PP y Vox pretenden realizar para recuperar la feria taurina. El colectivo animalista ha hecho esta petición después de que el nuevo equipo de gobierno (Foro, PP y Vox) «quitara peso» a esos informes «y viniera a decir que el coso no solo no tiene problemas estructurales si no que únicamente hay fallos menores relativos al acomodamiento de personas espectadoras».