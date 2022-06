La CNMC archiva el caso sobre el boicot que lanzó la ANC antes del juicio del procés contra productos no catalanes por su nulo impacto

Publicado hace 48 minutos por jctarin a 20minutos.es

En noviembre de 2018 se conocieron las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra contra los responsables políticos del procés. En protesta por escritos, la Asociación Nacional Catalana decidió responder con una campaña para boicotear a empresas, productos y marcas no catalanas y, en particular, fabricadas por empresas pertenecientes al Ibex 35. Sin embargo, no tuvo ningún impacto, o tan poco como para hacer que este lunes Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) haya decidido dar carpetazo a la investigación.