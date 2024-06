Publicado hace 32 minutos por blodhemn a epe.es

El precio de alquiler se ha disparado un 93% desde 2015 debido al turismo y la llegada de universitarios al centro privado donde un curso cuesta unos 25.000 €. "Son precios propios de Madrid, hay muchos pisos que no salen al mercado"...2.400 € piso 3 habitaciones, "además te pagan los meses de verano porque no quieren perder la plaza", explican en una inmobiliaria. Los estudiantes proceden principalmente (al 95%) de Latinoamérica, África y países árabes, no se mezclan con los de la pública ni siquiera en la ajetreada vida nocturna de la ciudad.