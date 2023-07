Chabeli Navarro asegura que Bertín Osborne la "convenció para abortar": "Fui con una amiga, él ni me llamó"

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lasexta.com

"Bertín Osborne me dijo que me pediría cita en una clínica privada para ver si estaba embarazada de verdad", cuenta Chabeli Navarro, que desvela que le comunicó que había abortado a través del chófer porque él no le hablaba. "Cuando le dije a Bertín que estaba embarazada me dijo lo mismo que a Gabriela", destaca Chabeli, que asegura que el cantante le dijo que "no era un hijo buscado ni deseado" y que "no quería tenerlo". "Me arrepiento muchísimo de haber abortado, pero me sentía sola y tenía miedo", cuenta Chabeli Navarro