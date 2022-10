Carta al señor Ossorio, portavoz de la Comunidad de Madrid

Publicado hace 1 hora por tiopio a elconfidencial.com

Porque en las urnas hemos decidido cambiar viejos por cervezas. Y no seré yo quien discuta el resultado de una votación. A veces, señor Ossorio, le escucho y me convierto en trueno desbocado. Pero luego lo pienso, y me acuerdo de ella, de otros familiares con los que he tenido la oportunidad de hablar este tiempo, de las mujeres que se ocuparon de la Martín en sus últimas horas. Y gana la decencia. Y pierden los insensibles como usted. Pero sepa que tiene remedio. Solo nos separan tres paradas de metro. El café y el duelo los pongo yo.