Publicado hace 13 minutos por Verdaderofalso a voz.us

El anuncio de la retirada de la papeleta de Donald Trump en las elecciones de Colorado por parte del Tribunal Supremo de este Estado ha provocado reacciones contundentes desde el ala republicana. Tras las contundentes declaraciones de Vivek Ramaswamy, invitando a los demás aspirantes de su partido a no presentarse en el Estado Centenario si el ex presidente no puede participar finalmente. Incluso el archienemigo del magnate, Chris Christie, criticó la sentencia.