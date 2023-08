Califican de «error garrafal» el texto que anula el Impuesto de Sucesiones de Baleares

Publicado hace 1 hora por UNX a diariodemallorca.es

El informe de un experto valenciano señala que el decreto ley del Govern es una «catástrofe» porque discrimina a los no residentes. El notario afirma que «apremia una modificación legislativa balear que deshaga el entuerto» y considera que la Agencia Tributaria estatal, ante la que declaran los no residentes, debe de admitir desde el primer momento esos beneficios fiscales para no incumplir la normativa comunitaria.