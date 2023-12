Publicado hace 2 horas por Dragstat a hibridosyelectricos.com

Preguntado Frank Weber, jefe de I+D de BMW, en una reciente entrevista realizada por Wards Auto sobre si la marca planeaba eliminar pronto los motores de combustión, se mostró tajante: “Es una completa tontería. Sugerir que no hay nada más que hacer en este campo no es cierto. BMW tiene una historia ilustre de desarrollo y producción de motores de combustión interna”. Oliver Zipse, CEO de BMW, afirmó recientemente: “No queremos descartarlos. No ponemos fecha de caducidad a los coches de combustión”.