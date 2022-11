"La Atención Primaria, a punto de explotar"

Publicado hace 1 hora por nereira a diariodeleon.es

De siempre ha habido para cada persona de este país un «medico de cabecera». Parece ser que «este médico» está en vías de extinción, al menos en la CC AA de Madrid. En el resto de las CC AA también será un hecho porque la medicina de Atención Primaria no es un destino grato para los profesionales sanitarios (así lo han querido los políticos) y no les queda sino buscar otros objetivos.No, yo no quedaría satisfecho después de una «interconsulta por video cámara» por un dolor en la espalda