"Es un jefe de Estado y entiendo que no lo van a dejar sin seguridad", ha dicho el portavoz presidencial, Manuel Adorni, que ha insistido en que no se trata de un viaje privado sino que Milei recalará en España y en otros tres países "en su carácter de presidente de la nación". Los gastos, ha añadido, correrán "por cuenta del Estado". El ministro José Manuel Albares, afirmó que el Gobierno iba a estudiar "en detalle" el segundo viaje, apuntando entre otras cosas que "no es lo mismo una visita oficial que una privada".