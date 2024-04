Publicado hace 1 hora por gelatti a reuters.com

Ámsterdam, Países Bajos, ya no permitirá la construcción de nuevos edificios hoteleros como parte de su lucha contra el turismo de masas, anunció el miércoles el gobierno local. "Queremos hacer y mantener la ciudad habitable para residentes y visitantes. Esto significa: no exceso de turismo, no nuevos hoteles y no más de 20 millones de pernoctaciones de turistas al año", dijo en un comunicado. Sólo se podrá construir un nuevo hotel en Ámsterdam si otro hotel cierra, si no aumenta el número de plazas para dormir y si el nuevo hotel será mejor