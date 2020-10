El ZX Spectrum Next es el dispositivo "revival" definitivo: lo he probado y merece cada euro que cuesta

Desde la mesa del estudio me está mirando un nuevo cacharrito, el ZX Spectrum Next, del que voy a intentar sintetizar en qué consiste. Siempre te aborda un poco de inquietud cuando debes pronunciarte objetivamente sobre un dispositivo revival del estilo de las consabidas SNES mini, NES mini, NEO GEO mini, Turbo Grafx, The64, PSX, … “Para qué te gastas el dinero, yo tengo emulador en el PC y va de coña” “Pero si con una Raspi tienes no sólo la SNES sino todo lo de 8, 16 y 32 bits…” “La SNES mini es una Raspi capada con carcasa bonita que te la