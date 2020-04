Zoológicos amenazan con matar animales si no les dan dinero

La insostenible existencia de los zoos queda de manifiesto una vez más durante la pandemia de la COVID-19. Ya han superado la fase de pedir donativos y financiación con dinero público, a los pocos días del confinamiento, para pasar a la fase de amenazar con hacer que unos animales se coman a otros si la ayuda financiera no llega. O de aplicarles "eutanasia" [...]. Parece un mensaje de la mafia: "Si no me paga lo que le pido los mataremos a todos".