Yotaphone 3: el móvil Android con pantalla de tinta electrónica se actualiza

Innovar en el mercado móvil siempre es difícil. No se trata de traer propuestas curiosas y divertidas, sino de poder conseguir diferenciar un producto positivamente con ello. La idea de todos los fabricantes es dar con un elemento que haga que los compradores elijan sus productos y no los de la competencia. Tanto las marcas grandes como las pequeñas intentan, en la medida de sus posibilidades, llevar esto a cabo pero tiene más mérito cuando se busca algo que no es comú