Un yonki (Jordi Cussà) en la loca Formentera de los ochenta: "No parabas de ir a entierros"

Era la época de la aparición de las grandes discotecas de Ibiza como Amnesia, que había fundado Antonio Escohotado en 1976 o Ku, actual Privilege; sin embargo, no hay euforia festiva en el relato. Lo que pesa es la melancolía. ¿De verdad fue una generación que se lo pasó bien? "Ambas cosas, pero no aconsejaría a nadie que lo viviera como lo vivimos nosotros. Yo no soy quién para decirle a nadie no tomes drogas, pero hoy me parece una locura que alguien las tome de la manera en la que las tomábamos nosotros. "