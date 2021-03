Yolanda y la herencia de Iglesias

Si la señora Díaz siente vértigo, no me extraña. Suceder a Pablo Iglesias en todas sus responsabilidades es mucha sucesión. Se podrá estar o no estar de acuerdo con la ideología del líder de Podemos, se le podrá combatir y reprochar por su fácil populismo, pero es una de las grandes figuras políticas de este todavía incipiente siglo XXI. Nadie le puede negar el mérito de haber roto el bipartidismo. Nadie le podrá negar que contribuyó a cambiar el discurso político de este país.