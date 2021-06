Yolanda Díaz, al PP: "Tienen poco que aportar cuando gastan su tiempo hablando de Pablo Iglesias"  

[C&P] "Creo que no tiene demasiado que reprocharnos cuando esta es su intervención”. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afeado esta tarde la interpelación que le ha dirigido la senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero. "He venido aquí a hablar de mis competencias y usted me viene a hablar de Pablo Iglesias, de las peluquerías e incluso de la literatura clásica de la que gusto", ha criticado Díaz.