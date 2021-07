Yolanda Díaz: “El Gobierno no puede parecer más cerca de la élite que de la gente”  

Una declaración resume la nueva etapa que se ha abierto en el Gobierno con Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 50 años) como vicepresidenta tercera: “Combato las líneas rojas; solo sirven si lo que quieres es que fracase una negociación”. Ese talante no le impide dejar mensajes entre líneas al PSOE para que no renuncie a las banderas sociales. La titular de Trabajo insiste en que no quiere ser cartel electoral, pero también en que se afanará por ampliar el espacio político de Unidas Podemos.